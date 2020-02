‘Cállense y déjenla’; niño regaña a papás machistas que insultaban a árbitra

PUBLICIDAD

El machismo aún se encuentra en muchos ámbitos. Uno de ellos es en el futbol, donde algunos piensan que una árbitra no es capaz de llevar a cabo el encuentro.

Sin embargo, hay quienes demuestran que, afortunadamente, esto ya está cambiando.

Uno de ellos es Diego Pablo Hernández, un niño de 11 años que demostró tener más respeto por las mujeres que muchos padres, pues sin importar que sus hijos estaban presentes, ofendieron a la silbante con insultos machistas una y otra vez.

Diego es portero de un equipo juvenil de España y en los últimos días se ha convertido en un héroe. Tras escuchar los insultos que estaba recibiendo la árbitra Ana López, de 19 años, el pequeño simplemente detuvo el partido para plantarse frente al público y defender a la joven.

Callad, dejad a la árbitra tranquila de una vez. ¿No ven que está llorando? ¡Paren ya, por favor, ya!”, gritó dirigiéndose a la grada.

Diego tiene 11 años, detuvo un partido de fútbol por los insultos machistas que se gritaban a la árbitra desde la grada, y si es mil veces más hombre que todos los que la estaban insultando se dice y punto.pic.twitter.com/rREgucm3k3 — ♏ M. M. Novau 🎗🔻💜 (@MmNovau) February 17, 2020

Cuando terminó el partido, Ana le agradeció al niño su actitud y lamentó la actitud de los padres, que agreden a las mujeres sin recordar que son observados por sus propios hijos.

Después de que medios locales dieran cuenta del hecho, la historia se viralizó.

En entrevista para medios españoles ambos contaron su versión.

Me daba pena que llorara y me parece que la situación ha sido injusta. Son los padres los que deben trasmitir otros valores” dijo Diego a la árbitra.

Con más empatía y madurez que los agresores, el niño explicó.

Es una injusticia, no entiendo qué pasa en el deporte. No sé por qué la gente se pone así delante de niños. No es la primera vez que escucho algo así, en otra ocasión escuché que ‘el futbol era solo para hombres y que no podía haber árbitras’. Eso no debe ser así”, añadió el pequeño.

A través de Twitter usuarios externaron su apoyo al niño, mientras medios españoles le dieron difusión.