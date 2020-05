Caso George Floyd: Mujer en silla de ruedas intenta apuñalar a manifestantes (VIDEO)

Una mujer en Estados Unidos supuestamente intentó apuñalar a manifestantes que realizaban saqueos en una tienda departamental, en una de las múltiples protestas por la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis.

La señora , quien sólo ha sido identificada como Jennifer, aparece en un video afuera de una tienda Target. Dicha persona trataría de evitar desmanes en la tienda. Alguien más, fuera de cámara, dice que “ella tiene un cuchillo”, en referencia a la mujer en silla de ruedas.

En otro de los videos una persona intenta cruzar un carrito de supermercado por la puerta, pero Jennifer bloquea el acceso. Posteriormente, alguien le arroja el chorro de un extintor de fuego en la cabeza.

Otras imágenes muestran como una manifestante golpea repetidas veces en la cabeza a la mujer en silla de ruedas. La Policía de Minneapolis desconoce la verdadera identidad de la afectada.

At the Target in Minneapolis that was being looted tonight during the BLM riot, a woman in a wheelchair was attacked. pic.twitter.com/JxsXTB30xI

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020