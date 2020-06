Conductor y acompañante se salvan de morir al ser aplastados por dos camiones

Dos personas que viajaban a bordo de un vehículo compacto, se salvaron de morir tras quedar aplastados entre dos camiones.

Los hechos que se desarrollaron en la provincia de Fujian, en China, quedaron captados en un video.

En el material se observa como se detienen atrás de una mezcladora de cemento dejando una distancia prudente mientras están a la espera que el semáforo cambie de luz para avanzar.

What a miracle! The driver survived a horrific accident after the car was smashed between two trucks. pic.twitter.com/go0MIOqt9J

— People’s Daily, China (@PDChina) June 15, 2020