Cumplen obreros un mes sin sueldo

Trabajadores de la compañía IFESA que presta sus servicios en mantenimiento de las vías férreas de Altos Hornos de México realizaron el día de ayer un paro de labores, debido a que no se les ha realizado el pago de su sueldo desde hace más de un mes a los más de 50 trabajadores.

El día de ayer los empleados de esta compañía se manifestaron al exterior de la Siderúrgica 2 de AHMSA y se negaron a entrar a laborar, hasta que no se resuelva su situación, ya que el propietario Alfonso Felan, no les ha dado la cara.

Señalaron que desde hace un mes les suspendieron los pagos, esto debido a la situación por la que pasa la empresa, donde el dueño alega que la siderúrgica no le ha pagado, por lo que no cuenta con capital.

Los trabajadores quienes se encargan de hacer la reparación de las vías de la planta uno y la planta dos de AHMSA, señalan que cuentan con deudas, con el pago de servicios, por lo que la situación ya es insostenible.

Durante este mes continuaron laborando sin pago, sin embargo señalan que la situación ya no la pueden soportar, por lo que exigen una respuesta.

“Hoy cumplimos el mes desde que no nos pagan, el dueño dice que no tiene dinero, porque supuestamente AHMSA no ha pagado, pero muchos debemos luz, tenemos que comprar la comida, y el dueño no nos ha dado la cara, por eso decidimos parara”.

Señalaron que el propietarios de IFESA acudió el pasado sábado a pedir que le dieran una solución, y se le dijo que empeñara algún vehículo, pero él se negó a hacerlo y posterior a eso no les ha dado la cara.

Mencionaron que el sueldo de los trabajadores oscila entre los mil 700 a 2 mil pesos por semana, por lo que el adeudo que se tiene varía entre 340 mil a 400 mil pesos y señalan que de no tener una respuesta irán al domicilio del propietario para exigir su pago.