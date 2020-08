Demandan ex obreros su finiquito

PUBLICIDAD

Ex obreros de Altos Hornos de México se manifestaron frente al monumento del Ave Fénix para exigir el pago del finiquito, son alrededor de 50 los que no han recibido lo correspondiente luego de años de servicio en ambas siderúrgicas, amenazaron con realizar hasta tres manifestaciones por semana.

Por una hora, los ex trabajadores cerraron los cuatro carriles del acceso a la puerta uno y tres de AHMSA, portaron cartelones y mantas para pedir a la empresa que les pague los retiros por riesgos de trabajo.

Durante la manifestación, se pelearon a palabras con los obreros que iba a ingresar del turno de segunda, fue después de las 3:00 de la tarde cuando elementos del Grupo de Armas Tácticas Especiales de Monclova acudió para dialogar con los representantes, además de personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Los ex obreros intentaron explicar el motivo del movimiento, pero se les indicó que al estar afectando a terceros, deban moverse de lugar para que circularan los automovilistas.

El representante Raúl López, mencionó que se le ha pagado a solo dos trabajadores el pasado 24 de julio y a la fecha no le han pagado a otros, sin embargo, a los otros obreros que se les ha pagado pertenecen a los retiraros voluntarios.

“A los que salimos por riesgo de trabajo nos tienen orillados, la declaración de Ismael Leija siempre es la misma, que a nosotros no nos pagan porque supuestamente compramos nuestras pensiones, lo retamos a que vaya con nosotros a que nos revisen”.

Indicó que están enfermos de las rodillas, columnas y otras partes del cuerpo que ya no les permite seguir laborando. El Secretario General del Sindicato Democrático es quien debería defender a los ex obreros en lugar de difamarlos y no recibir lo que les corresponde, señaló Raúl López.

Por ello, planean realizar de dos a tres paros por semana frente al monumento del Ave Fénix y otros lugares de la localidad como el día de ayer.