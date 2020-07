Denuncia paisano extorsión

PUBLICIDAD

Un paisano denunció que elementos de la Guardia Nacional intentaron extorsionarlo y al negarse fue detenido de manera indebida.

Jaime Alejandro Tizcareño mencionó que al entrar a Monclova, la Policía Federal (Guardia Nacional) lo abordó con el argumento de que el permiso temporal para internar el vehículo en territorio mexicano era falso. “Le digo que entonces soy una víctima porque a mí me lo extendió la aduana que está en Ciudad Acuña, ellos me exigían dinero, que querían arreglar, yo les dije que no tenía ¿porque darles dinero?”, comentó Jaime Tizcareño.

Insistieron y le consignaron su camioneta, una Ford Ranger Toyota 1999, menciona que en el Ministerio Público le pidieron 30 mil pesos.

Dijo que decidió mostrar la documentación de su vehículo, titulo, registro, seguranza, documentos con los que puede comprobar que la unidad es de él y que no hay irregularidades.

Lo llevaron al Ministerio Público, lo tuvieron encerrado hasta que entregó 400 dólares a quien identifica como Sergio Román Camarillo Rivera, esto sin tener cargo alguno, solo como técnica para recuperar su libertad pero su vehículo no lo ha recuperado.

“La semana pasada hablé, les dije que venía pero no me dan solución, me dicen que a lo mejor la otra semana que no hay personal y en fin puras evasivas”, comentó.