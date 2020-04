Denuncian médicos falta de equipo de protección

PUBLICIDAD

Médicos y enfermeras que atienden a pacientes Covids-19 en la Clínica 7 del IMSS, siguen sin recibir el equipo de seguridad necesario, de continuar así y tener sobrecarga de trabajo, no garantizan que haya una buena calidad y calidez hacia las personas contagiadas.

De forma anónima, médicos y enfermeras del segundo piso del Bloque B dieron a conocer que a pesar de las recientes donaciones de equipos como overoles, batas, cubre bocas, guantes y caretas, siguen sin recibirlas en sus turnos de ocho horas.

En su trabajo, no tienen oportunidad de comer, tomar agua o ir al baño, por ley tienen derecho a una hora de descanso, pero no hay los insumos para que luego regresen a atender a sus pacientes, por eso no se van del segundo piso, el cual no cuenta con un sanitario.

«Nosotros nos compramos nuestras cosas, nuestros jefes quieren que atendamos solo con una bata desechable y un impermeable, pero no es la forma adecuada ya que manejamos muchas secreciones solo al entubarlos. Supimos de la última donación y no nos han dado nada, somos médicos especialistas, enfermeras generales, auxiliares, camilleros y de servicios básicos de intendencia».

Destacaron que ahora cada enfermera deberá atender a cinco pacientes, es una sobre carga de trabajo y no garantizan que haya calidad o calidez a la persona.