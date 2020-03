El Torneo «Camino Cielo» cumple su quinto aniversario

PUBLICIDAD

Con la suspensión de actividades por parte del municipio, nos hemos dado a la tarea de compartirles la información de los torneo y ligas con más seguidores del deporte local.

Uno de estos torneos es el de Camino al Cielo, presidido por el Lic. César Castillo, quien en una entrevista nos compartió un poco de su trayectoria y sus inicios.

¿Cuál es tu nombre?

César Javier Castillo Ovalle.

¿Qué puesto ocupas dentro de la organización?

Fíjate que soy el presidente del torneo camino al cielo ya gracias a Dios tenemos cinco años trabajando con los jóvenes dentro del circuito del balompié.

¿Cómo nace el Torneo Camino al Cielo?

Mira Israel te voy a dar un breve recorrido de mi vida, desde pequeño a mí siempre me apasionó del fútbol soccer a tal grado de que en la iglesia donde me congregaba, de esto te estoy hablando cuando tenía seis años al terminar el servicio de la predica nos quedábamos a jugar soccer ahí con los mismos Brothers, la pasión fue creciendo al igual que un servidor y milité en varios equipos en Piedras Negras, a tal grado de probarme en ciertas visorias, sin embargo nunca logré quedarme a nivel profesional, llegó la etapa de la universidad y fuimos representando en varias ocasiones a Piedras Negras fuera de la ciudad, me gradué y sinceramente siempre me quedo esa espinita de seguir en el futbol, ya hoy en día ya no jugamos soccer debido a las lesiones, sin embargo un momento llegó a mi vida cuando un día saliendo a correr en la macroplaza me quedé viendo un partido de fútbol soccer que terminó en bronca, con un montón de malas palabras y demás por parte de ambos equipos y de ahí nació la idea, PORQUE NO TRABAJAR CON LOS JOVENES Y AL MISMO TIEMPO PREDICARLES DE LA PALABRA DE DIOS!!.

Al día siguiente platico con el pastor JOSÉ LUIS SANTANA sobre la idea y de cómo involucrar más a los jóvenes dentro de las cosas de Dios mediante la práctica del soccer, primero me preguntó que cómo le iba a hacer ya que necesitaba de muchos jóvenes, a lo cual ese día no le contesté, la verdad no sabía ni como le iba a hacer pero tenía la certeza de que Dios estaba conmigo en este nuevo proyecto, así es que me retiré y me dirigí a mi casa y empecé a hacer cartelones e invitaciones a las cuales por las mañanas iba a cada iglesia de Piedras Negras a hacer la invitación, también realizamos la petición a Presidencia Municipal y Fomento Deportivo explicándole el proyecto en ese tiempo al exalcalde Lic. Fernando Purón Johnston, al cual siempre le estaremos agradecidos, ya que nos abrió las puertas y fue de gran bendición para que diéramos inicio al torneo.

¿Con cuántos equipos iniciaron?

La verdad fueron pocos en esa ocasión

Centro de vida

Triunfó por la fe

Emmanuel

Shaddai

Camino al cielo

Torre Fuerte

En esa ocasión la final fue TRIUNFO POR LA FE vs CENTRO DE VIDA en la cual los segundos lograron el campeonato y por el tercer lugar fue SHADDAI vs TORRE FUERTE, en la cual los primeros se quedarían con el tercer puesto dentro del certamen.

¿Cuántas ediciones llevan hasta la temporada actual?

Llevamos 10 ediciones en la cual temporada tras temporada vamos creciendo gracias a Dios, a tal grado de quedar equipos fuera por ya no haber cupo, regularmente por los espacios deportivos y en cuestión de horarios solo damos oportunidad a 16 o 18 equipos por torneo.

¿A lo largo de las 10 ediciones has visto pasar a muchos jugadores, como ves el nivel de juego que presentan?

La verdad muy buen nivel el que hay en piedras negras, prueba de ello está el brother José Luis Jayasi que jugaba con el cuadro de Tampico Madero y al momento milita en la liga de Belice, Daniel Castillo que en su tiempo se fue a Los Rayados de Monterrey a probarse al igual que Jorge Peña, Ulises García que anduvo tocando puertas en la sultana del Norte, Alejandro Vásquez que probó suerte un tiempo con el Club América por mencionar algunos, hoy en día es muy rápido el futbol y los muchachos tienen más técnica que antes.

¿Qué piensas que hace falta para atraer a más jóvenes para que practiquen algún deporte?

Fíjate que una de las cosas que he visto que falta dentro de lo deportivo es el apoyo tanto familiar como de las empresas hacia los jóvenes, hoy en día hay mucha drogadicción y eso se combate con el deporte e inculcarle la palabra de Dios, ya que independientemente que religión practiques es primordial para ser gente de bien y aportar de gran manera a la sociedad.

¿Utilizas alguna filosofía que te inspire en cada inicio de torneo?

Tenemos un texto que representa al torneo de echo en la misma medalla que entregamos a los finalistas viene

FILIPENSES 3:14

«PROSIGO A LA META, AL PREMIO SUPREMO LLAMAMIENTO DE DIOS EN CRISTO JESUS».

¿Te importaría contarnos algo acerca de estos últimos proyectos como lo son el futbol femenil y varonil?

Si claro, mira en el futbol femenil no me meteré tanto ya que la presidenta es mi Sra. Joana Santana y en cuestión de futbol varonil para está final, primero Dios ya que termine todo esto del COVID-19 vienen sorpresas para los finalistas ya que será una final que quedará para la historia, no adelantó más pero estén pendientes al igual regresa el premio monetario de $2,500 para los ganadores del torneo, la copa libertad que está de vuelta y un torneo nuevo de una posición en particular que se está cocinando nunca antes visto en la localidad que traerá buen ambiente y dejara muy buen sabor de boca primero Dios para todos los participantes.