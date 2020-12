La victoria del mexicano en el GP de Sakhir llegó después de un gran imprevisto en la primera vuelta del circuito, cuando iba en el puesto 8.

Charles Leclerc impactó por detrás su auto y lo hizo perder el control, y a su vez sacar de la pista al holandés Max Verstappen.

Los pilotos de Ferrari y Red Bull tuvieron que abandonar la carrera y Checo Pérez continuar, ahora en el puesto 18.

Sin embargo, su destreza al volante lo hizo tomar la delantera poco a poco hasta lograr el puesto uno en la vuelta 67.

El francés Esteban Ocon finalizó segundo, obteniendo así su primer podio. El tercer lugar se lo llevó el canadiense Lance Stroll.

El triunfo de Sergio Pérez representa para México su primera victoria dentro de la Fórmula 1 en 50 años.

Pedro Rodríguez fue el último piloto mexicano campeón del mundo al ganar el Gran Premio de Sudáfrica en 1970.

Tras finalizar la carrera, ‘Checo‘ Pérez aseguró estar sin palabras ante su victoria.

El mexicano, originario de Guadalajara, reconoció que después de la primera vuelta, cuando sufrió el percance con Leclerc, su participación en el GP de Sakhir pudo terminar, “pero se trataba de no rendirse”.

De esta forma, sentenció que ganó “por méritos”.

CHECO: “I’m speechless. I hope I’m not dreaming. Ten years it took me. I don’t know what to say. After the first lap the race was gone but it was about not giving up. I think we won today on merit»#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/awtsk8BfnX

— Formula 1 (@F1) December 6, 2020