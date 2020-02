Extorsionan a socios de la CANACO

PUBLICIDAD

Han intentado extorsionar a socios de la Cámara Nacional del Comercio, Ricardo Zertuche titular del organismo exhortó a estar en alerta y evitar caer en este tipo de fraudes, además de contar con las medidas de precaución necesarias.

Explicó que en días pasados trataron de extorsionarlos, algunas personas llamaban vía telefónica a los propietarios de los negocios decían que eran de parte de Canaco, daban algunos nombres inventados y los invitaban a hacer el pago de licencias de suelo y uso de funcionamiento, pedían que depositaran para llegar a un acuerdo.

Desde la primera situación se dio el aviso a los socios y hasta el momento no hay ninguna víctima, Zertuche Martínez comentó que dependiendo del negocio, pedían algunas tarifas.

“Recibimos el aviso en tiempo y forma, esto nos permitió darlo a conocer a los socios para alertarlos y evitar que cayeran en este engaño, antes de cualquier situación es necesario que se comuniquen a Canaco y sobre todo se involucren a la cámara directamente”, comentó.

Se pasó el aviso correspondiente a las autoridades, no hay un delito como tal pero sí se intentó hacerlo, pero no hay seguimiento, si no existe una denuncia, pero sí la alerta.

Que tengan el cuidado de tomar la precaución de confirmar sí existe esa campaña de revisión, no solo en esto si no en todo tipo de extorsión pues el año pasado se reportaron 3 casos de intento de extorsión pero ninguno se concretó, pero hay que darlo a conocer.