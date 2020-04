Fallece paciente con Covid-19 y familiares agreden a médicos

Amigos y vecinos, hoy cuatro hombres y dos mujeres me golpearon porque su familiar murió por Covid-19, desde el lunes no lo ven, porque está asilado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado ¡No lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! Esto nos espera, la pandemia acaba de comenzar en México, un país del tercer mundo, un país que no cree en la existencia del virus, un país que critica el trabajo medico , un país que si el gobierno no hace lo que la gente quiere, golpea, gritos, saliva, me das pena México.