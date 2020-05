Héctor Moreno levanta la mano para Qatar 2022

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Moreno, no descarta disputar un cuarto Mundial con la Selección Mexicana, el zaguero quien desde el verano pasado milita para el Al-Gharafa de la liga de futbol de Catar, afirmó que hará lo posible para ver acción en la próxima Copa del Mundo.

Yo intentaré hacer todo lo posible, cuidarme, trabajar, entrenar y prepararme para que mi cuerpo me lo permita y pueda rendir al mayor nivel para ser contemplado por la selección, pero mucho dependerá de la gente que venga empujando. Siempre hay gente joven, como ley de vida los jóvenes van sacando a los más viejos. Pero tratare de hacerlo lo más complicado posible para ellos. Me considero un futbolista que se cuida y procura mejorar cada día, así que no será fácil para ellos. Yo debo responder en la cancha, no sé si estaré aquí en Qatar para el Mundial, pero para mí sería maravilloso poder jugar un mundial en casa”

En una charla vía Instagram con el Embajador de Qatar en México, H.E Mohamed Al-Kuwari, Moreno afirmó que el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo trabaja a marchas forzadas para tener lo antes posible todo listo para la máxima justa.

Creo que listos ya son 5 estadios los que están listos; Al-Rayyan, Al Bayt, Al- Wakrah,Khalif y Education City. En verano cuando empezó la liga hacía mucho calor, era impresionante ver como afuera hacia 35 o 40 grados y dentro del estadio el clima era espectacular, nos tocó jugar en el estadio de Al-Janoub y fue espectacular, adentro prácticamente tienes frío y no sientes los 40 grados de afuera, dentro es impresionante porque es al aire libre. Jugado en estadios con aire acondicionado, y tienen domos y son cerrados, pero aquí al aire libre con esa tecnología que tienen es impresionante. La ciudad está en construcción total, puentes, túneles, de todo, seguramente quedará mucho mejor”, indicó.

Por otro lado Moreno reconoció extrañar el fútbol mexicano, a pesar de no haber tenido una amplia trayectoria en la Liga MX con Pumas.

Jugué muy poco, creo que poco menos de 40 partidos, porque a los 20 años me fui para Holanda. Claro que extraño, cada que juego con la Selección extraño como la gente mexicana no para y hacen fiesta en el estadio, me imagino que vivirlo cada semana o cada 15 días en tu propio estadio puede ser maravilloso”, comentó.

A pesar de no ser un gran coleccionista, el defensa compartió cuáles son las camisetas de rivales que más destacan en su guardarropa.

No soy mucho de cambiar camisetas, me da pena pedir las camisetas a la gente contra la que juego, pero las que tengo las guardo con cariño. Son las camisetas de los mexicanos contra los que me he enfrentado en Europa, todos los que hemos tenido varios partidos en contra, tengo la camiseta de Carlos vela, Raúl Jiménez, Javier ‘Chicharito’ Hernández, de Andrés Guardado con quien he jugado en contra y también fue mi compañero de equipo, seguramente también por ahí tengo camisetas de Giovani y de Jonathan Dos Santos, de todos estos compañeros que hemos tenido la fortuna de enfrentarnos Al final somos pocos, hemos sido pocos y cada que teníamos la posibilidad era algo meritorio Tener la camiseta de ellos y compartir tener la camiseta de ellos y compartirlo”, concluyó.