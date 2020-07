Kanye West abandona carrera presidencial de EU

Después de que Kanye West anunciara con mucha convicción que estaba dispuesto a contender por la presidencia de Estados Unidos, finalmente desistió.

El rapero concedió una entrevista la revista Forbes, en la que se mostró decidido a promover algunas de sus propuestas de campaña para las elecciones de 2020.

Sin embargo, ahora Kanye West se bajó de la contienda electoral y reveló a New York Magazine que ya no desea quitarle la silla en la Casa Blanca a Donald Trump.

Incluso cuando el intérprete de “Flashing Lights” ya tenía a Elon Musk como parte de su posible gabinete a su esposa Kim Kardashian como vocera, prefirió abandonar su sueño.

Y es que tras sus declaraciones, muchas personas le criticaron debido a que consideraron que sus ideas son demasiado conservadoras o incluso retrógradas.

Además de que comentó de que llegar a la Oficina Oval le gustaría seguir una línea de trabajo similar a la de “Wakanda”, basado en el cómic de “Black Panther” de Marvel.

Tan solo dos semanas después de haber anunciado esta iniciativa presidencial, el rapero prefirió bajarse del barco debido a que recibió apenas el 2% de los votos según una encuesta preliminar.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020