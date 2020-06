Llega primer adelanto de la versión extendida de la ‘Liga de la Justicia’

Por fin se compartió un pequeño adelanto de la nueva versión extendida de la Liga de la Justicia.

Vía Twitter, el director Zack Snyder compartió el primer vistazo en video a lo que es su corte de la película, la cual tendrá una duración de tres horas y media .

El video presenta a Wonder Woman explorando ruinas, en una conexión directa a las secuencias que iban a incluir a Darkseid, Eso incluye también una extensión del flashback al pasado del planeta Tierra, en el que la unión de humanos, amazonas y atlántes logró impedir una invasión.

La cinta llegará a la plataforma de streaming HBO Max en 2021 y fans no pudieron ocultar su emoción en redes.

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 18, 2020