Margarita Zavala y Felipe Calderón se lanzan contra el TEPJF

La dirigente Margarita Zavala publicó un video en YouTube en el que califica como “un golpe a las libertades y a la democracia” la sentencia del TEPJF que ratifica la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) del 4 de septiembre pasado en el sentido de no otorgar a México Libre el registro por irregularidades en su financiamiento.

“Esta decisión se ha tomado de espaldas a la ley, de espaldas a la evidencia y de espaldas a la ciudadanía”, apunta Zavala Gómez del Campo, quien agrega que la organización cumplió “cabalmente” con los requisitos que marcaba la ley.

Sin mencionar por su nombre al presidente Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala señala que México vive un “autoritarismo que hoy coopta y somete a las autoridades que deben ser independientes”.

“Sé perfectamente que en este momento hay quienes celebran desde el rencor, la decisión; a ellos hoy les decimos: no nos detendrán, no nos detendrá el odio, no nos detendrá la mentira”. Margarita Zavala

“A México sólo lo vamos a sacar adelante los valientes, y en México Libre hay más de un cuarto millón de valientes”, subraya Zavala, para luego acusar que “un sólo hombre” usa las instituciones del Estado para “linchar a sus oponentes” y evitar que compitan en elecciones, lo que constituye “un golpe al corazón mismo de la democracia”.