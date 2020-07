“Me siento en casa y mi vida es el basquetbol”

PUBLICIDAD

El basquetbol es un deporte de mucha energía que no cualquiera domina, algunos destacan y llegan hasta jugar en las ligas profesionales, en Monclova Máximo Salazar Asencio de 33 años, oriundo de República Dominicana es un reconocido basquetbolista que llegó y ahora se siente en casa.

Su vida en el deporte comenzó a los 11 años, practicaba el beisbol como la mayoría de sus paisanos, pero en su barrio había una cancha y era donde todos jugaban, Maximo comenzó a inclinarse por el basquetbol, su inspiración de niño era el basquetbolista ya fallecido Kobe Bryant, después lucho por sus sueños y llegó al basquetbol profesional jugando con el representativo de Laguneros en el circuito más fuerte.

¿Cómo llegas a México?

Yo conocí a mi esposa por redes sociales, me vine a México para conocerla, me enamora y nos terminamos casando y aquí estoy formando mi vida, Monclova es mi casa y estoy muy contento de estar aquí.

¿Cuáles son los torneos más importantes en los que has participado?

Los torneos más importantes en los que he participado aquí en México, es uno denominado los Latinos y el más fuerte de todos ha sido la Liga Norte de Coahuila de basquetbol donde nos enfrentamos a lo mejor del estado y además a jugadores de fuera de la República que juegan como refuerzos en los equipos.

¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera?

Hasta este punto de mi carrera ha sido la primera lesión que tuve dentro de las canchas, fui muy complicado estar lejos de la cancha, pero las lesiones en los tobillos son muy complicadas para nosotros los deportistas, el segundo punto más difícil fue cuando tomé la decisión de venir a México con mi esposa, ya que en República Dominicana ya estaba rankeado alto y está proyectado para llegar lejos, pero de nada nos arrepentimos.

¿Qué logros tienes en tu carrera?

Mis mayores logros son en diferentes en mi natal República Dominicana tengo un total de cinco campeonatos que me dejan muy buenos recuerdos, tuve campeonato como el mejor defensa del año en toda dominicana, muy pronto de novato subí a prospecto de equipos profesionales y aquí en Monclova tengo varios campeonatos.

¿Cómo has evolucionado en el deporte?

La evolución ha sido mucha, primero de novato nosotros entrenamos duro de todo, ahora que ya estoy en cierto nivel entreno solamente lo que requiero, siento que soy competitivo y además que soy rentable para mis 33 años.

¿Cómo has pasado la pandemia?

Lo he pasado como toda la gente ha sido complicado en el tema económico, ya que solo tenemos un ingreso laboral, cuando hay deporte obtenemos el ingreso por el basquetbol, además la hemos pasado tranquilo, respetando todos los lineamientos que nos dan las autoridades, hay que aceptar la voluntad de Dios y estas cosas así son, solo hay que tener fe para salir adelante.

¿Cuál ha sido la dificultad al tener los espacios cerrados?

Como a todos los atletas esto afecta mucho, pero para nosotros nos hemos mantenido con bajo perfil, seguimos entrenando bien fuerte la condición física, salimos en la calle a entrenar frente a nuestra casa, ahí adecuamos ponemos nuestras herramientas para poder trabajar y estar preparados para cuando podamos regresar.

“Finalmente a la gente le digo que no se desesperen es una situación bien complicada, hay que cuidarnos respetar los lineamientos, hagan mucha oración tengan fe en Dios, esto tiene que pasar, a toda la gente que me brindó un apoyo cuando llegué a Monclova se los agradezco, a todos los que me han apoyado en algún momento y a los que me han dado oportunidad de jugar en sus equipos también, cuídense y les mando un abrazo a todos”.