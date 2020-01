México tendrá un sistema de salud como en Noruega o Dinamarca con el Insabi: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dará atención gratuita, y aclaró que los cobros reportados en estos primeros días de operación se deben a causas ajenas al nuevo organismo de salud pública.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que el Insabi pretende emular casos exitosos como los de Dinamarca o Noruega, donde se puede dar atención universal y gratuita a toda la población.

En este sentido, señaló que ni la salud ni la educación deben ser considerados un privilegio: “son derechos; si yo estoy enfermo, ¿cómo no me van curar? ¿Nada más porque no tengo para pagar no me vana atender y me voy a morir? Es muy injusto”.

Asimismo, indicó que se dará prioridad a las clínicas que dan la primera atención médica por encima de la alta especialidad.

“Queremos tener hospitales de primer mundo, pero también que la gente pueda ser atendida en los primeros niveles de atención medica; ese es el objetivo”. Andrés Manuel López Obrador

Se revisará cobro de cuotas en hospitales públicos: AMLO

Sobre los reportes sobre cuotas en servicios de hospitalización, reconoció que es una realidad que tiene que irse resolviendo “porque eso impide que el servicio sea gratuito”, y agregó que los cobros “se dan mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”.

Asimismo, pidió ayuda a la ciudadanía para detectar dónde se está pidiendo cuotas para hablar con las autoridades de los hospitales y ver la manera de acabar con los cobros en beneficio de la población.