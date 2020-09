NASA crea el estudio ‘solar surfing’, con el que planea acercarse a la superficie del Sol

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ha lanzado un estudio llamado ‘Solar Surfing’, el cual permitirá respaldar posibles misiones futuras para acercarse a la superficie del Sol.

El proyecto planea llegar hasta 500 mil millas para estudiar la zona, por lo que deberán desarrollarse naves capaces de soportar la temperatura, la cual a dicha distancia comienza en 10 mil grados Fanhrenheit y aumentan dramáticamente hasta alrededor de los 1.8 millones de grados.

Para ello, el programa Innovative Advanced Concepts (NIAC) es el encargado de financiar un estudio realizado por el equipo del Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en Florida que permite continuar las investigaciones de un revestimiento altamente reflectante para conformar un escudo solar que permite a las naves acercarse al Sol.

Could a novel, highly reflective coating enable spacecraft to get closer to the Sun than ever before?

