Este martes 15 de septiembre, Tim Cook y compañía presentaron las nuevas mejoras de Apple Watch y el nuevo iPad Air: Diseño más elegante y delgado, y más colores para elegir. Esto es lo que sabemos.

Este 2020, Apple festeja 10 años de iPad, la tableta que revolucionó el mercado, y como bien señalaron los directores de Apple, el dispositivo que ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo a seguir conectados con sus pacientes, en el caso de los médicos, y a los alumnos con sus maestros, durante el confinamiento masivo.

La nueva iPad Air es mucho más veloz que la pasada, los gráficos son más nítidos, y si eres amante de los videojuegos, la música o del diseño, entonces te va a encantar este dispositivo, pues es mucho más rápido gracias a su procesador de 5 nanómetros. Además, ¿mencionamos la cámara trasera de 12 megapixeles?

Meet the most powerful, versatile and colorful iPad Air ever. Nothing but sky blue from now on… https://t.co/O8jmxVPtbc

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 15, 2020