Obligados municipios a mejorar su recaudación

Saltillo, Coah.- Durante el 2020, los municipios de Coahuila están obligados a mejorar su recaudación, ya que no contarán con muchos de los apoyos que tenían anteriormente y que les permitían hacer frente a sus obligaciones financieras.

Así lo señaló la Diputada María Eugenia Cazares Martínez, Coordinadora de la Comisión de Hacienda en el Congreso de Coahuila, luego de que los resultados de la Auditoría Superior de Coahuila, dan cuenta de un deficiente desempeño en este sentido, a lo que se debe sumar la falta de suministros federales por concepto de ramos que anteriormente se otorgaban a los municipios.

La Auditoría detalló en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, que 52 por ciento de los padrones de predial no han cumplido con el pago de este impuesto en la mayor parte de los municipios, en tanto que, en Derechos de Agua, hay municipios que ni siquiera lo cobran, pese a que éstos son los dos conceptos más importantes de ingresos propios.

De acuerdo al auditor Armando Plata Sandoval, de manera relativa los municipios tienen más ingresos que el Estado, proporcionalmente hablando, sin embargo, no han trabajado en general para obtenerlos. Además, hasta el presente año habían recibido participaciones, Fondo de Fortalecimiento Municipal y Fondo Minero, algunos de los cuales ya no llegarán a sus arcas.

La diputada, recordó que ya el Congreso ha emitido algunas recomendaciones e incluso al iniciar las actuales administraciones municipales, se les otorgó una capacitación especial para mejorar su trabajo en materia presupuestal, pero hasta ahora no se han visto resultados al respecto.

“La recomendación para todos es que no ejecuten obras o programas que no estén sustentados en un apartado presupuestal, es decir no hagas nada que no tengas el recurso inmediato para pagarlo y que si tienes alguna eventualidad o emergencia, sea lo mínimo, para que tus finanzas estén más sanas”, resaltó.

Aunque destacó que se debe ver cada caso en particular en lo correspondiente a la deuda con proveedores, ya que en algunos casos significará algo importante para la sostenibilidad del municipio y en otros no tanto, sin embargo, insistió en que los alcaldes que hoy cumplen un año en su encomienda, tendrán que hacer lo posible porque en el término de su administración tengan una deuda cero.