Ofrecen cursos falsos del IPN

SAN BUENAVENTURA, COAH.- A través de redes sociales se está ofreciendo cursos de evaluación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que no tienen validez.

Carlos Paredes Treviño, director del plantel San Buena dijo, “Están engañando a las personas, no son cursos de la IPN, no tienen validez oficial”.

Mencionó que él mismo envió un mensaje a la página donde se ofertan esos cursos que supuestamente ayudan al alumno a prepararse para cuando presente su examen de admisión.

“Les escribí que dejaran de engañar que eso no está respaldado por nosotros. Yo exhortó a quienes van a los aspirantes a ingresar a la IPN a no tomarlos, hemos puesto a su disposición un simulador del examen que lo pueden encontrar en la página oficial de la institución, además que vamos a hacer llegar las guías del examen de admisión de manera digital con 300 preguntas”, señaló.

Comentó que actualmente los alumnos toman sus clases en línea para no ponerlos en riesgo ante la pandemia de COVID-19 por la que atraviesa el país.

El 80 por ciento de los estudiantes está participando en ello, sin embargo por la situación económica algunos estudiantes no pueden hacerlo pero cumplen con sus ejercicios y tareas a través de WhatsApp y en julio se desarrollará un plan piloto para evaluar a ese 20 por ciento que no pudo tomar clases en línea.