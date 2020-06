Pasión y amor por el softbol

PUBLICIDAD

El deporte del softbol ha crecido con el paso de los años, una disciplina que ha tomado más importancia, en Monclova, Coahuila siguen creciendo deportistas destacados dentro de los diamantes de juego, tal es el caso de la joven talento Gabriela Villastrigo Valenciano de 20 años, quien busca seguir brillando y cumplir sus sueños.

Creció en una familia amante del beisbol y softbol, donde todo el tiempo se ha practicado el rey de los deportes, vio crecer a su hermana Cinthia, quien le inspiró a entrenar y comenzar a pisar los campos en las ligas de Monclova, desde muy joven demostró talento nato que le hizo ir a nacionales infantiles, representando al Estado de Coahuila, donde ya cuenta con una trayectoria de 10 años.

LOS TORNEOS DE GABRIELA

He estado en torneos nacionales donde estuve jugando en Chihuahua, Tamaulipas y Laguna, ha participado en ligas locales, en ligas de Sabinas jugando para el equipo de Queens, en Saltillo para el equipo Reales y Sparks.

En 2011 participé en mi primera olimpiada estatal representando a Monclova en la capital del estado, en el año 2012 tuve mi primer nacional Sub-14 en la ciudad de Durango, representando a la selección de Coahuila, en ese mismo año tuve mi segunda olimpiada.

En el año 2013 nuevamente jugué un segundo nacional en Monterrey, Nuevo León representando a Coahuila, a su vez estuve el tercer año en la olimpiada con el selectivo de Monclova, para el 2014 fui al tercer nacional a Ciudad de México, pero en esta ocasión jugué con la selección de Tamaulipas, luego fui por la cuarta olimpiada y mi primer regional en Monterrey con el selectivo de Coahuila.

Para el 2016 vinieron más torneos, pero fueron con la selección de Delicias Chihuahua, una olimpiada regional y mi primera olimpiada nacional con Chihuahua en la ciudad de Acapulco Guerrero.

LAS NUEVAS OPORTUNIDADES

En el 2017 tuve la oportunidad de ir a un Try-out en la universidad de Trinity Valley Community College de Athens Texas, un año después tuve torneos en Estados Unidos, de entre ellos Torneo en Athens, Oklahoma, torneo en Houston, Dallas Texas, Austin y quinto torneo en Athens.

EL JUEGO MÁS IMPORTANTE Y SUS CAMPEONATOS

Para mí el juego más importante ha sido el del 2018 en el primer juego de la temporada, me dieron la oportunidad de lanzar en la universidad de Trinity Valley en Texas, donde he jugado el mejor softbol de primer nivel. Dentro de los campeonatos tengo un total de 18 entre ellos hay estatales y campeonatos de liga con diversos equipos donde he participado, cada uno de ellos muy especial.

LO MÁS COMPLICADO EN SU CARRERA DEPORTIVA

Lo más difícil dentro de mi carrera fue cuando me fui a Estados Unidos tener que acostumbrarme a entrenamientos de alto rendimiento, muy pesados que se hacían a diario, tenía que despertarme a las 5:00 am para empezar en el gimnasio y acondicionamiento físico, después ir al campo de entrenamiento y posteriormente a tomar mis clases, luego tuve que ampliar mi repertorio de picheo, fue mucho trabajo y disciplina que hoy en día me han ayudado mucho.

EL DEPORTE LE HA GRATIFICADO

Dentro del deporte han llegado grandes cosas, lo más gratificante que me ha dejado la vida es mi formación académica, siempre por el deporte he tenido becas y así he viajado, conocido otros lugares, ir a otro país y sobre todo tener muchas amistades en diversos lugares.

RECOMIENDA JUGAR EL SOFTBOL

Yo recomiendo que practiquen cualquier deporte, pero en especial el softbol por que trabajas todo tu cuerpo, prácticamente fortaleces todo tu físico, mejoras salud y te ayuda a tener disciplina, así como también te deja muchas satisfacciones personales.

“Finalmente ha sido un trayecto muy bonito, lleno de sacrificios, por ello quiero agradecer a mi familia que siempre me han impulsado a ser cada día mejor, han creído en mí, sin su apoyo lo que hoy en día soy no lo he podido lograr, a mis mánager que cada uno me ha aportado algo diferente, a mis amigos que han estado en las buenas y en las malas, deseo que Dios los bendiga y que cumplan su sueños”.