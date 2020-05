Perro robot vigila los parques de Singapur para mantener la sana distancia

PUBLICIDAD

Algunos países comienzan a levantar la cuarentana por coronavirus en diferentes ciudades, por lo que sus habitantes podrán volver a la normalidad bajo algunas restricciones.

Tal es el caso de Singapur, donde las personas que salen a ejercitarse a los parques se encuentran con un curioso vigilante: un robot que se desplaza como perro, quien les recuerda que mantengan la sana distancia.

Se trata de Spot, un perro robot de la compañía Boston Dynaimics, el cual se encuentra patrullando el parque Mo Kio, en Bishan-Ang, para un programa piloto que tiene el objetivo de recordarle a las personas que pueden morir si no respetan las normas de distanciamiento social impuestas para combatir la pandemia de Covid-19. Spot cuenta con cámaras que lo ayudan a esquivar obstáculos y guiarse, sin embargo, estas no graban nada.

También tiene un sistema de megafonía tradicional con la que transmite mensajes a los ciclistas, deportista y personas que visitan el parque como “Mantengamos a Singapur saludable.

Por su propia seguridad y por las personas a su alrededor, por favor, manténganse al menos a un metro de distancia. Gracias”, señala la agencia Reuters.

Spot sólo estará vigilando el parque hasta el 22 de mayo, mientras tanto siempre va acompañado por un trabajador de Departamento de Parques Naturales, quienes vigilan que el robot no sea objeto de robos o vandalismo y se encargan de remplazar sus baterías.

También se pusieron carteles para pedirle a la población que no interrumpiera la labor del robot. No es el único robot que vigila las calles de Singapur, ya que el país lanzó el robot O-R3, que es similar a un pequeño coche autónomo, para patrullar las aceras del Parque Bedok con el que les advierten a los visitantes “que no merodeen” y que “las reuniones no están permitidas”.

De acuerdo con Reuters, la ciudad-estado de Singapur tiene más de 21 mil casos, uno de los más altos en Asia, debido a las infecciones entre los trabajadores migrantes que viven en dormitorios apretados en áreas poco visitadas por los turistas.