Piden a CFE compre carbón coahuilense

Si no es Micare, al menos que no lo traigan de otros lugares: Gobernador

El Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís hace un llamado al Gobierno Federal para que la compra de carbón para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad se compre en Coahuila y no se traiga de otros lugares, lo anterior tras la cancelación del contrato que la paraestatal sostenía con Minera del Norte.

Ante la situación que se está presentando en la región carbonífera tras la cancelación de contratos por parte de la CFE, el mandatario pidió al presidente de la república que se “tantee» con los empleos que genera el carbón en la entidad.

El Gobernador dejó en claro que no han respaldado a nadie, haciendo alusión a Grupo Acerero del Norte, sino que está haciendo un llamado por los empleos que se estarían perdiendo así como por la situación económica que se registra en esta región y que se ha agravado desde hace un año.

De acuerdo a declaraciones que han emitido por parte del Gobierno Federal la cancelación será para beneficiar a los pequeños productores, por lo que el Gobernador hizo énfasis en que si se va a dar la cancelación la compra de Carbón se debe de hacer en Coahuila y no debe de traer carbón de otros lugares.

“Que no vayan a salir con qué lo van a comprar en otro lado, que lo compren en Coahuila, si no quieren a AHMSA, directamente a los productores pero que se compre en Coahuila”.

Señaló que estaban conscientes que para 2025 o 2028 el carbón ya no iba a ser una opción dentro de la economía de la entidad , pero se le estaba apostando a las energías renovables para ir sustituyendo los empleos en las cinco regiones como se venía haciendo, pero ahora cancelan el carbón y cancelan las energías renovables, lo que representa un duro golpe para el estado.