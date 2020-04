Piden médicos ayuda

PUBLICIDAD

El hospital de Zona de la Clínica 7 del IMSS está a punto del colapso, sin insumos, medicamentos y con poco personal, de seguir así, la mortandad podría crecer, indicó un médico de manera anónima.

Como una ofensa para la comunidad médica de la Clínica 7 fueron tomadas las críticas en contra de médicos que fueron contagiados por el Coronavirus, pues especialistas consideran que se ha golpeado la credibilidad de la práctica privada.

A través de un escrito que se hizo llegar de manera anónima a esta redacción, en donde el responsable es un médico, asegura que desde su perspectiva se actúa de manera errónea.

“Vivimos tiempos difíciles, quizá lo más impactante es la infección por el Coronavirus (Covid-19), que ha puesto a nuestra Ciudad en el ojo del huracán”, expresa.

En lo particular dijo se siente preocupado, aterrado, confundido, frustrado, entre muchos otros adjetivos.

“Hace días decidí cerrar mi consultorio privado de manera indefinida, pero también desempeño labores en el IMSS y es aquí a donde quiero enfatizar mi preocupación, desafortunadamente un grupo importante de médicos, enfermeros, camilleros y becarios han sido positivos para COVID -19, algunos con estado de salud crítico, otros convalecientes en domicilio, pero todos luchando su batalla”, señala.

Continúa señalando que el HGZ c/UMF No. 7, está mal, sin rumbo, sin plan de acción, “por lo que me tomo un atrevimiento que no me corresponde, pero se tiene que levantar la voz para pedir ayuda, necesitamos que nuestros directivos nos informen, nos apoyen, nos alienten”.

Indicó que faltan insumos, medicamentos, personal, “pero nos hace falta un líder, alguien que tenga propuestas, alternativas, soluciones”.

“Hoy no pude pasarle visita a mi paciente que se encuentra en el 3er piso, cabe señalar que esta con ventilación mecánica y probable COVID 19, debido a la falta de EPP, no somos héroes, somos humanos tratando a humanos y si no pensamos fríamente sufriremos las consecuencias, pero en ese pensar se pueden ir muchas vidas y la verdad no lo considero justo”, finalizó.