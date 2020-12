Preparan finiquitos

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-Desde los primeros días del 2021 el ayuntamiento realizará las corridas financieras necesarias para asegurar el finiquito de los trabajadores del municipio, esto con la intención de estar preparados para el cierre de la administración y evitar así dejar deudas a administraciones futuras, lo anterior informó el Presidente Municipal.

Florencio Siller Linaje dijo que al terminar con los compromisos de este 2020 se tendrán que prepara no solo para reanudar las pláticas con los miembros del sindicato de trabajadores del municipio para la revisión del contrato colectivo, sino también se tendrán que realizar las corridas presupuestales necesarias para que se tengan asegurados los finiquitos de los trabajadores de la actual administración.

Dijo que será antes del 15 de enero del 2021 que se conocerán como vienen los presupuestos para este año y de acuerdo a los recursos obtenidos, se etiquetará lo correspondiente a pagos de finiquitos, esto sin cerrar la posibilidad de realizar despidos de trabajadores si no se cuenta con el dinero necesario para cubrir el pago de nóminas desde la primera quincena de labores.

Explicó que durante los dos primeros años de administración se tuvo que trabajar con recursos limitados y aun así se cumplió con la totalidad de los compromisos proyectados sin tener que dar de baja a trabajadores, sin embargo, no se tenían contemplados los gastos realizados para atacar la pandemia del covid-19.

“Esperemos que la pandemia por fin se reduzca, sabemos que no estábamos preparados económicamente para realizar los gastos de prevención y control del covid-19 y aún así sacamos el año adelante, las corridas financieras se realizaron como debimos y no tuvimos que hacer recortes presupuestales, pero no sabemos cómo vendrá el presupuesto 2021 y por ello no podemos asegurar si realizaremos o no recortes de personal.

El edil comentó que por esa razón se comenzará a realizar el “guardadito” para el pago de liquidación a los trabajadores pues es un derecho que ellos tienen al haber cumplido con su labor dentro de la administración, además dijo que de ser necesario el reajuste se realizará y si se necesitan más trabajadores se contratarán por honorarios para no tener que requerir más recursos para el pago de liquidaciones y así dejar la administración en cero deudas.