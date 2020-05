Producirá Robert Downey Jr. serie basada en ‘Sweet Tooth’

El actor Robert Downey Jr., quien interpreta a Iron Man en el Universo Marvel, producirá una serie basada en la novela gráfica Sweet Tooth, de Jeff Lemire.

La historia gira en torno a un niño con rasgos de ciervo llamado Gus, quien se ve obligado por las circunstancias a abandonar su hogar después de la muerte de su padre.

Una vez iniciado su viaje, se topa con diferentes personas y circunstancias que llevarán al límite sus temores, decepciones y en parte su misma cordura, siendo testigo de lo más decadente la humanidad experimentándolo en carne propia.

«Vale la pena esperar por las cosas más dulces … Susan (Downey) y yo estamos produciendo una serie original de Netflix: ‘Sweet Tooth’, basada en el cómic de Jeff Lemire. No puedo esperar para compartirlo con todos ustedes», escribió el actor en sus redes sociales.

The sweetest things are worth waiting for…Susan and I are producing a @Netflix original series, Sweet Tooth, based on the comic by @JeffLemire. Can’t wait to share it with you all. 🦌 👦 @NXonNetflix pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) May 12, 2020