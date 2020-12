Raúl De Molina: “No me gustan los chismes”

PUBLICIDAD

Ahora resulta que a Raúl de Molina no le gustan los chismes, o por lo menos no los que no tienen que ver con famosos o con su trabajo.

“Ni me gustan los chismes cuando no estoy trabajando, ni me importan los chismes de nadie en mi casa”, dijo Raúl de Molina en ‘El Gordo y la Flaca’.

¿Porqué dijo esto? Todo comenzó cuando, Tanya Charry hizo su participación desde la casa de su prometido en Los Angeles. De Molina le preguntó si en la chimenea que había a sus espaldas, llena de fotos, había alguna en la que se le viera a ella.

Tanya mostró que solo una imagen bien pequeña, pero aseguró que cuando se case, llenará esa chimenea con sus fotos.

Lili Estefan no pudo contener la risa y llamó a Raúl ‘Cazuelero’, algo que pareció ofenderlo y aclaró que ya está trabajando todo el día con los chismes como para llevarlos a su vida personal y que ¡NO le gustan! ¿Qué tal?