Refuerzan medidas de movilidad

PUBLICIDAD

ALLENDE, COAH. – Por conducto de las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, se han intensificado las acciones de control de movilidad en la ciudad, además de informar las reglas de traslado en redes sociales, solicitando el apoyo de las personas en que acaten estas medidas ante las instrucciones del Sector Salud.

“Pedimos a la población que acaten las medidas de salud referente a la movilidad a actividades esenciales, hasta el momento no hemos tenido incidencias de desacato y esperamos no tenerlas; existe la autorización de implementar sanciones administrativas a quien no cumpla, pero creemos que no sea necesario en nuestro municipio”; aseveró el alcalde.