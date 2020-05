Revelan audio de Karla Luna confrontando a Karla Panini

PUBLICIDAD

Desde hace poco más de un mes Karla Panini fue protagonista de una nueva polémica luego de responder, a su manera, a uno de sus detractores, quien relacionó la iniciativa #QuédateEnCasa, con la situación que la involucra con la fallecida Karla Luna.

Ahora, la familia de la fallecida Luna sorprendió a todos con una gran revelación vía Instagram.

«Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a ser testigos de cómo fueron las cosas, también en esta prueba van a poder escuchar la voz de mi mamá y las únicas dos personas (Karla Panini y Américo Garza)», compartió la familia.

En la grabación, de 2014, se puede escuchar a los tres hablando sobre algunos problemas de dinero y, posteriormente, de la polémica que involucraba a los tres.

«Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación, tú sabes que no fue así», se escucha decir a Luna.

La fallecida comediante asegura en la grabación que Panini no le quiere decir la verdad sobre la relación que llevaba con su entonces esposo.

«Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas», agregó.

Además, Karla Luna comparte algunos de los mensajes que le enviaba Panini a su esposo, en los cuales le decía que la tratara mal.

Cabe destacar que la cuenta @KarlaLunaTV es manejada por Estephany y Rubén Luna, quienes la firman al inicio con sus cuentas personales.