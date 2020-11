Rezan un milagro a San Pancho Villa

PUBLICIDAD

Por: Yolo Camotes

Pancho Villa es uno de los protagonistas más importantes de la Revolución Mexicana, su figura es legendaria y hasta nuestros días sigue dividiendo opiniones entre quienes lo consideran un justiciero social y los que lo tachan como un simple bandolero asesino.

A casi 100 años de su muerte, la imagen del Centauro del Norte se ha popularizado en muchos estados del norte del país y del sur de Texas y no por lo hecho en vida, si no por los “milagros” que se asocian a su intercesión.

Y es que igual como le ocurrió a Fidencio Constantino Sintora, “El Niño Fidencio”, sobre la imagen de Pancho Villa existe la creencia de que su espíritu se posesiona de “médiums” para traer un mensaje de esperanza y sanidad a sus devotos.

Hoy quiero hablarles de La oración a Pancho Villa: “El santo popular de los desprotegidos”.

Esta nueva corriente religiosa surgiría a principios de los años 70 cuando las deficiencias del sistema de salud pública, orillaron a cada vez más enfermos a buscar la salud a través de oraciones y plegarias.

Y ante la indiferencia de los santos tradicionales, muchas personas comenzaron a recurrir a “San Pancho Villa”, quien a decir de los fieles es más milagroso que otros santos más populares.

Este nuevo culto popular contiene elementos de espiritismo tales como el trance y los médiums quienes reciben supuestamente las ánimas de gitanos santos católicos e incluso de figuras célebres como Sor Juana Inés de la Cruz, Cuauhtémoc y por supuesto el mismo Pancho villa.

Los mediums que dicen invocar su alma, emulan sus gestos faciales además de sus ropas como sus botas carrilleras, sombrero, pantalón y español al cuello. Los fieles de este culto invocan el alma del centauro, le rezan y le entregan toda su fe en espera de algún milagro.

La más común de las ofrendas los creyentes es una vela con la imagen del caudillo y un “caballito” de tequila delante de una fotografía, la tradición dice que, si el General se toma la bebida, cumplirá las encomiendas de dinero, protección y amores.

Es bien sabido que el General era un hombre muy enamorado y su leyenda dice que tuvo más de cien mujeres.

Una parte de la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos, tienen un especial devoción a los poderes de Villa, al que consideran un poderoso, debido a que fue la única persona que le pudo pegar a los “gringos” y jamás pudieron capturarlo.

En su culto se venden hierbas, amuletos, estampas, inciensos, pequeños bustos de su imagen así como veladoras, incluso existen algunos recintos que figuran con una especie de templos que están consagrados a venerar la imagen del caudillo.

Importante señalar dos puntos en este devocional: primero, el espíritu del General solo intercede para ayudar y lograr la paz del alma y jamás para dañar a nadie; y segundo, a pesar de los avances de la tecnología la gente sigue buscando protección y consuelo a través del espiritismo.

Aunque la intercesión de “San Pancho Villa” se solicita a diario, hay tres festejos importantes en el calendario de los fieles y estos son: su cumpleaños el 5 de junio, la fecha de su muerte el 20 de julio y el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre.

Para los curiosos a continuación comparto algunas de las oraciones utilizadas por sus fieles para invocar la ayuda del Centauro. La primera oración al espíritu mártir de Pancho Villa’ reza así: “Gran General revolucionario en el nombre de Dios nuestro Señor invocó a los espíritus que te protegen para que me ayudes así como ayudaste en el mundo terrenal a los necesitados, así como venciste a los poderosos, así como hiciste retroceder a tus enemigos, así te pido tu protección espiritual para que me libres de todo mal y me dé el ánimo necesario y el valor suficiente para enfrentarme a lo más difícil que se me presente en la vida, amén”.

La segunda oración de la novena a San Pancho Villa reza así: “Oh glorioso máximo revolucionario San Pancho Villa, siervo fiel y defensor del pueblo, tú que fuiste encarcelado, herido, perseguido por soldados extranjeros, asesinado, cortada y robada tu cabeza, tú que con la bondad de tus hazañas, derrotando a los asesinos y traidores contrarrevolucionarios y castigando a los explotadores, hiciste poderosos y fieles a los pobres, nunca serás olvidado y muchos se te quiere, por eso se te honra e invoca como incansable, combatido y victorioso, santo patrón de los casos difíciles y desesperados. Cuida y ruega por mí que estoy tan afligido y te pido tu poder de ayudar pronto y grandemente. San Pancho Villa también te queremos porque eres bueno como el pueblo y no recurres para que se cree en ti, a la amenaza de que serás maldito en el cielo y en la tierra, quien dude de sus milagrosos dones, como en algunas oraciones rezadas a santos prepotentes y soberbios. Todos nosotros los que sufrimos sabemos de los muchos milagros que haces sin andar amenazando a los creyentes”.

Oración número 3: “Mi General que hoy cabalgas con los ejércitos del cielo, en el nombre de Dios te pido que me ayudes así como ayudaste a los necesitados, así como venciste a los poderosos”. Oración 4 : “San Pancho Villa tú qué haces milagros, te estoy rogando vengas a darme ayuda en esta tribulación que me agobia, para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, muy particularmente …(y es en esta parte donde se hacen las súplicas especiales de lo que se desea) y para que bendigas a Dios contigo y con todos los escogidos por la eternidad, te prometo amado defensor de los que sufren, San Pancho Villa acordarme siempre, siempre hasta el día de mi muerte, de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como mi muy personal y poderosísimo protector y hacer que aumente la devoción por ti todos los días. Te haré copias de esta oración a que la pida, también a quienes no la pidan ya sea en el lugar donde yo vivo o cuando esté de viaje, amen”.

Debemos señalar aunque parezca increíble estas oraciones parecen funcionar, quizá es por eso que los creyentes de San Pancho Villa “juran” por sus milagros.

En lo particular estoy convencido que las oraciones funcionan, pero no porque contengan un elemento o palabras milagrosas, o porque el centauro intervenga directamente, creo que la oración tiene un verdadero poder pues, sin caer en fanatismos religiosos, Una oración es un esfuerzo que conecta cuerpo y mente y lo cual nos permite comunicarnos con lo que nuestro pobre entendimiento material llamaría divino.

La oración es una manera de transformarse, permitir que el yo se haga a un lado y llamé a las fuerzas creativas que están a nuestro alrededor. De hecho, está científicamente comprobado y totalmente demostrable que la oración y la meditación afectan directamente al cuerpo físico e incluso a nuestro entorno.

En la década de los años 90 del siglo 20, el gobierno de los Estados Unidos condujo dos interesantes experimentos, en el primero se solicitó a un grupo de 1000 personas que oraran para desviar el curso de un huracán que se dirigía a cierta región en particular.

Al momento de hacerlo éste comenzó a cambiar de curso e incluso se disolvió como tormenta tropical. Este experimento se repitió varias veces en especial con factores en el clima, lográndose resultados que van más allá de una coincidencia matemática.

Otra anécdota del poder del pensamiento la podemos señalar el 11 de septiembre del año 2001, durante los ataques a las torres gemelas, en ese momento se detectó un cambio medible en el campo magnético terrestre y el cual fue registrado por satélites en la órbita alrededor de la tierra. antes y durante el evento y para que no digan que me lo invento, les dejo la gráfica de que el curioso evento.

Suficiente es decir que nuestro entorno se afecta cuando todos nos enfocamos simultáneamente en un evento, las emociones que generamos ya sean de compasión, de enojo, etc. afectan a nuestro alrededor y no es sólo una filosofía, hay evidencia científica.

Por eso las oraciones no sólo a “San Pancho Villa” funcionan, también los innumerables cultos y ruegos de quienes profesan su fe, pues la palabra no tiene poder si el corazón que la recita no cree en ellas.

Quizá sea tiempo de vez en cuando si es posible enfocar nuestros pensamientos hacia algo más positivo y aclaro que no es ignorar lo malo, simplemente no darle más poder y más importancia de la que en realidad merece.

Aunque nos digan soñadores y fantasiosos, no se preocupen mis lectores, a los grandes de la historia también los calificaron así. Mi consejo es recen como les sea posible, pues una palabra desde el corazón vale más que 30 letanías y mil rosarios recitados como pericos.

Se dice que la confianza vive en un mundo material mientras que la fe es la cualidad más grande del alma y puede cruzar el universo entero…

Hasta la próxima.