Se casará sobrina de Lady Di con millonario… ¡32 años mayor que ella!

Una nueva polémica rodea a la Familia Real Británica, esto luego de que la sobrina de Diana de Gales, Kitty Spencer, se comprometiera con el empresario sudafricano Michael Lewis, quien es 32 años mayor que ella.

Según Daily Mail, el millonario le pidió matrimonio antes de Navidad y la pareja se lo ha anunciado a la familia durante estos días.

«Kitty ha estado en Ciudad del Cabo durante las vacaciones y se lo contó a su madre y al resto de la familia. Michael es muy querido por todos ellos. A pesar de su riqueza, es muy humilde y discreto», mencionó una persona cercana a la familia.

Michael Lewis, de 60 años de edad, es dueño de la exclusiva marca de ropa Foschini, por lo que aseguran que le habría entregado a Lady Kitty, de 29, un anillo de diamantes de la prestigiosa línea de joyas de Cash & Rocket.

