Se unen en videollamada Yalitza Aparicio y Juan Daniel García

Las estrellas mexicanas Yalitza Aparicio y Juan Daniel García Treviño tuvieron una charla muy especial a través del canal de Youtube de la protagonista de Roma.

La nominada al Oscar buscó al nuevo actor del momento, pues fue nominado a Mejor Revelación Actoral en los Ariel por su trabajo en Ya No Estoy Aquí, quien al igual que ella descubrió esta profesión por casualidad.

El regio y la oaxaqueña tuvieron una videollamada en la que pudieron hablar sobre los mayores retos que tuvieron que enfrentar durante los rodajes de sus cintas; también dieron a conocer cual sería el siguiente personaje que les gustaría interpretar en la pantalla grande.

«El problema era que no me gustaba hablar con personas que no conocía y tampoco me gusta o me gustaban las cámaras, es un problema que tenía muy fuerte desde pequeña», recordó Aparicio. «El hecho de llegar y darte cuenta que tenías que estar entre tantas personas, una cámara y que todos están atentos a lo que estás haciendo fue pesado para mí y mis pies no dejaban de temblar».

Por su parte, Juan Daniel aseguró que también vivió algunos momentos de nerviosismo y «toda la presión encima».

En cuanto a sus proyectos futuros, Aparicio reveló que le encantaría darle vida a una villana o protagonizar una película romántica; mientras que el regio mencionó que le gustaría interpretar a un boxeador.

Por último, lanzaron unos mensajes de motivación para aquellas personas que lucha «contracorriente» en México.