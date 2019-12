Siguen sin alcanzar los créditos para vivienda

PUBLICIDAD

El aumento al salario mínimo que fue autorizado durante la semana pasada por la Conasim, incrementa en un uno por ciento el monto que se autoriza a los trabajadores en el crédito al Infonavit, sin embargo no es suficiente para que quienes ganan el salario mínimo adquiera una vivienda.

Andrés Osuna Mancera, Presidente de la Canadevi en Coahuila mencionó que durante la semana pasada se notificó el incremento de 4 a un 5 por ciento al salario mínimo en toda la república, lo que incrementa la capacidad de crédito.

Reconoció que este incremento también se refleja en la deuda ante el Infonavit en casos que se otorga el crédito en Veces Salario Mínimo, sin embargo señala que al ver pros y contras, representa un beneficio para los trabajadores que adquieren un patrimonio con la compra de la vivienda.

Dijo que a pesar del incremento que se dio, este es insuficiente, ya que el mayor aumento es de 16 mil pesos, lo que es insuficiente para acceder a una vivienda de clase económica que oscila en los 380 mil pesos.

“Ya no es un tema de subsidios, ya no se quiere o no se van a tener, y los trabajadores de una maquiladora en serie no tienen posibilidades de adquirir una casa, ya que la mayoría tienen créditos de 270 mil pesos, y las casas en zona económica son de 380 mil pesos”, comentó.

Señaló que los trabajadores de las maquiladoras no ganan el mínimo, sin embargo no está regularizado, ya que reciben un bono de despensa, de transporte, para compensar el monto que se otorga a los trabajadores, pero no se refleja en el sueldo, por lo que no pueden tener una mayor capacidad de crédito.