Sin miedo al coronavirus

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer las colonias en donde existe un mayor número de personas contagiadas de Covid-19, Periódico La Voz realizó un recorrido en el que se constató que existen ciudadanos que no están tomando las medidas de sanidad necesarias para evitar que la propagación del virus continúe.

Faustino Aguilar Arocha, titular de la Jurisdicción Sanitaria 04, mencionó que los sectores más contagiados eran Colinas de Santiago, Miravalle, Paraderas, Sectores del Oriente de Monclova, Independencia este último en donde se instaló la malla ciclónica para impedir la circulación de vehículos y aminorar las posibilidades de contagio.

Karla Ramírez trabaja en uno de estos sectores que está infectado, mencionó que lamentablemente tiene que seguir trabajando pues de eso depende el día a día, pero lo hace responsablemente y solo atiende a las personas a través de una pequeña ventanilla de algunos 50 centímetros de largo con 30 de ancho.

Es en la Independencia justo en donde instalaron la malla para evitar la circulación de vehículos, acción que realizó el gobierno municipal de Monclova y que causó mucha molestia entre los vecinos, pero a Karla Ramírez le pareció una buena estrategia con la intención de que poco a poco se terminen los contagios del covid-19 pues mencionó que todavía hay mucha gente inconsciente que hace caso omiso a las instrucciones de las autoridades.

Perla Díaz mencionó que es algo absurdo que se tomen medidas como estas si es la gente la que no está consciente de la gravedad del problema, pues comentó que el Covid no es un juego y tampoco hay falsedades en esto.

“Yo me la paso en mi casa encerrada, salgo a trabajar pero siempre tomo las medidas de salud, siempre traigo el cubrebocas y me lavo las manos, la gente debe cumplir con las medidas para que no se contagien pero yo veo a los niños de las vecinas andan en la calle“, comentó.

Doña Amelia Vallejo es una persona de 80 años de edad que tuvo que salir de su domicilio por las tortillas para la comida, comentó que está en cada persona cuidarse, no tomar las puertas, no saludar, tomar distancia.

“Debe cuidarse uno y pasar el mensaje a los demás, pero autoridades también deben informar bien donde hay más contagios y sobre todo que la gente no se enoje, yo ni sabía que la Independencia es un sector con más contagios”, comentó Doña Amelia.

“Al que le va a tocar le va a tocar y ya” señaló José Luis Rodríguez de 67 años de edad, quien circulaba por la calle en una bicicleta y tuvo que salir de su domicilio porque era necesario. “Pues salí porque era una urgencia, no nomas porque sí´”, comentó.

Señaló que en lo personal le preocupa contagiarse del virus que pudiera estar en el aire como se ha visto en las películas y aunque ha escuchado que no es así más vale prevenir y no buscar contagiarse.

Él es empacador del Centro Comercial Merco, felicitó al lugar para el que trabaja porque a él y sus compañeros empacadores les otorgan 500 pesos por semana para que puedan salir adelante en esta situación económica, dijo que ya está aburrido de esta situación no puede ir a trabajar porque no le permiten ya que alguien más está cuidando su salud, pero él ya está desesperado, sobre todo porque necesita trabajar.

“Ahorita no trabajo, me suspendieron, es bien aburrido estar encerrado nada más, además nomas esta uno haciendo gastos con la luz, prende uno la tele, el abanico, la radio, ando de un lugar a otro, mi pensión es muy baja, luego lo confunden a uno habían dicho que mayo ya se acababa y ahora salen con que no que más tiempo”, comentó.

Muchos siguen creyendo que esto es una guerra política entre los países del mundo, esto pese a las decenas de casos que existen, tan solo en Monclova el número de pacientes Covid-19 ha rebasado los 200 casos, 46 pacientes dados de alta, 22 decesos y 19 personas hospitalizadas en la clínica 7 del IMSS y el Hospital Amparo Pape, mientras que otros creen que por portar cubrebocas nunca se contagiarán de este terrible mal que ha afectado en todo el mundo.