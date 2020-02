Solicitan padres vigilancia escolar

PUBLICIDAD

Padres de familia piden mayor vigilancia en las instituciones educativas, ellos hacen su tarea al ir puntuales por sus hijos o en su caso, pedirle al transporte escolar que los lleve, así mismo, aconsejan a sus hijos de no hacerle caso a cualquier persona, pedir ayuda a la directora y esperar dentro de la escuela.

El asesinato de Fátima, conmocionó a todo el país por la forma tan sencilla en que una mujer la sacó de la escuela, cuando se supone que debieron existir protocolos para que los padres o tutores tuvieran permiso ante los maestros y directivos.

Padres de familia de la escuela primaria Moderna Venustiano Carranza, expresaron que cuando los padres no pueden pasar por los niños, le hablan al transporte escolar para que les haga el favor de llevarlos a sus domicilios o trabajos, pero son contadas las ocasiones en que esto sucede.

La señora Susana Alejandra dijo, en caso de que vaya otro familiar por el menor, se le debe avisar a la maestra o directora, los abuelos también tienen la confianza de recoger a los niños cuando están a su cuidado.

La madres de familia Karina, indicó que a veces el transporte escolar llega un poco retrasado y los estudiantes esperan dentro de la escuela la cual se mantienen cerrada con candado, solo el intendente puede abrirla.

“Si un compañero de mi hija está solo, yo me espero a que vengan sus papás. Yo les digo a las niñas que no se salgan y me esperen hasta que yo llegue, si alguien les dice que los acompañe que le digan que no y de inmediato le avisen a la directora, ella es la que se queda hasta que los alumnos se retiran”.

Como son poco niños del turno vespertino, la mayoría de los padres de familia se conocen, al preguntarles qué pedían a las autoridades educativas, el señor Emanuel mencionó que se deben seguir las reglas para la hora de salida. El caso de Fátima fue algo que no se lo esperaban los papás, pero la persona tuvo que esperar para que no hubiera tanta vigilancia y eso falló en el plantel, puede pasar en cualquier parte del país y hay que hacer desconfianza a cualquiera.

“Mi niño come muchas golosinas, pero aunque le den una paleta o lo quieran llevar a la tienda, le digo que no haga caso porque se lo van a llevar, yo digo que eso le pasó a la niña, le ofrecieron algo bonito y se fue con esa finta, o bien, le dijeron que a la persona la había mandado su mamá”.