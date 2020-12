Star Lord es bisexual: Marvel confirma las preferencias del personaje de “Guardianes de la Galaxia”

El mundo de Marvel, y en específico de los Guardianes de la Galaxia, continúa expandiéndose. En esta ocasión, a través del cómic oficial de los superhéroes, se confirmó que Star Lord es bisexual y poliamoroso.

A través del último número de la historieta (#9), Marvel mostró al líder de los Guardianes, cuyo nombre es Peter Quill, tiene una relación con un hombre y una mujer de nombres Aradia y Mors.

Asimismo, en una de las ilustraciones, Star Lord les dice a sus novios, mientras se bañan en un templo ceremonial: “ Ustedes son mi hogar”.

Ahora, los fans de Guardianes de la Galaxia reaccionaron por furor ante la noticia. Y muchos se preguntan qué opinara Chris Pratt, quien interpreta al superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Y es que, apenas el año pasado, el actor transgénero Elliot Page señaló que la iglesia a la que está adscrito el actor de Marvel es homofóbica y anti-LGBT. Por lo que ahora los fans se preguntan cómo tomará la noticia de que su personaje, Star Lord, es bisexual.

Sin embargo, en febrero de 2019, previo al lanzamiento de Avengers: Endgame, de Marvel, Chris Pratt negó los señalamientos de Page.

I wonder what was #ChrisPratt ´s reaction when he found out that #Marvel has confirmed that StarLord Peter Quill is bisexual!

He belongs to an anti-LGBTQ church, in case you don´t know. pic.twitter.com/4aF7PpKavH

— Clara Monnerat ︽✵︽ (@monnerat_clara) December 14, 2020