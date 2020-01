Tengo los ovarios para defenderme: Danna Paola

PUBLICIDAD

Ciudad de México.- Después de que Danna Paola respondiera a un exacadémico que la llamó «culera», las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la cantante, por lo que ésta señaló que tiene «los ovarios para defenderse de quien sea».

«La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento».

La famosa explicó en su cuenta de Twitter que muchas personas no la conocen en su forma de ser ni en su carrera y creen conocerla sólo por verla en televisión.

«Estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre pero me he contenido y no sabía cómo expresarme, pero eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así», señaló Danna Paola.

La actriz de «Élite » compartió que a lo largo de su vida ha recibido críticas e insultos además de sufrir bullying y machismo.

«Aprendí a que no me subestimen nunca más, ni por ser mujer ni por estar joven, porque sé cuánto me ha costado llegar hasta donde estoy, porque nadie me ha regalado nada, y el aguantar tantas veces tanto cansa, con todo y las altas y bajas que he tenido en mi carrera aquí sigo y he sabido hoy darme a respetar con quien sea y donde sea».