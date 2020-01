Una palomita de maíz se le atasca en los dientes y lo terminan operando del corazón

El bombero británico Adam Martin estuvo a punto de morir por culpa de una palomita de maíz que quedó atrapada entre sus dientes y le provocó una infección tal que el hombre tuvo que ser operado a corazón abierto, informa el portal Cornwall Live.

Los hechos ocurrieron en septiembre, pero los medios han conocido la historia en enero. El hombre de 41 años usó un palillo, una tapa de bolígrafo, un trozo de alambre y un clavo para intentar retirar los restos de la palomita de maíz. Estas acciones causaron una irritación de las encías, pero Martin no le prestó atención. Una semana después aparecieron varios síntomas de infección como fatiga y dolores de cabeza. Entonces visitó a un doctor que le prescribió medicaciones y lo envió a casa.

Sin embargo, su tratamiento no funcionó y durante otra visita al hospital en octubre los especialistas descubrieron que el hombre había contraído una enfermedad llamada endocarditis, una inflamación del revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas. Se produce cuando bacterias ingresan al torrente sanguíneo y se extienden al corazón.

«Popcorn stuck in man’s tooth leads to life-threatening infection, open heart surgery.» The connection between healthy teeth/gums and a healthy heart is very real. Take care of both!!https://t.co/MX0lrrfUwP#Popcorn #Infection #Heart #Teeth #Gums #Surgery pic.twitter.com/vid8MHRYxW

