Xolos buscan que Tigres pague los platos rotos

TIJUANA.- El defensa de los Xolos de Tijuana, Jaime Gómez, espera que el partido de este jueves frente a los Tigres, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, les ayude a olvidar los cuatro goles sin respuesta que les metió el América hace unos días en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El día del partido, terminando, si te vas muy mal. En lo personal me fui triste, me fui mal, porque no salieron las cosas como nosotros hubiéramos querido, pero ya, a darle la vuelta la página, no nos podemos quedar con ese resultado. Lo bueno que fue luego luego la revancha. Como todos dicen; el futbol da revanchas y ya la tenemos y pues ya, dejar lo pasado, pasado”, declaró en una videoconferencia de prensa.

Para el zaguero mexicano, refuerzo de los fronterizos para esta campaña, será clave la presión que puedan ejercer sobre los regiomontanos.

Vamos a salir como todos los partidos a ganar, a presionar. Tigres es un equipo que no le gusta que lo presionen, entonces mañana vamos a salir a matarnos en el campo para que no estén cómodos, porque sabemos de la posesión de pelota que tienen ellos, entonces vamos a salir a presionarlos para que no tengan esas facilidades. Son un equipo que no puedes distraerte poquito, porque se refleja en el marcador”, comentó el futbolista de 27 años.