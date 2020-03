‘Yalitza Aparicio se metió en mi matrimonio’: Ex pareja del novio de la actriz de ‘Roma’ la tacha de ‘robamaridos’

Según Wendy, no le dio importancia al mensaje de su pareja puesto que Yalitza ya era famosa, pero asegura que antes de ella, ya la había engañado con muchas otras mujeres.

“Volvimos a vivir en Ixtapaluca y a cada rato me quería correr de la casa, y me decía: ‘Mejor ya vete a tu casa, ya no soy feliz, me siento ahogado’. A mí me daba mala espina que se regresaba cada ocho días para Oaxaca, o a veces se quedaba dos semanas allá… pero nunca imaginé que fuera por Yalitza”.

Fue hasta octubre del año pasado cuando Wendy se dio cuenta de que la otra mujer por la que la hacía a un lado era por Yalitza Aparicio

“En octubre del año pasado, André me dijo que quería que yo sacara un préstamo para hacer el bautizo del niño, así que conseguí 30 mil pesos, pero luego él me salió con que iba a ser su fiesta de cumpleaños y utilizamos el dinero para eso. El 12 de octubre estábamos celebrándole y como a las 10 de la noche, Yalitza llegó con dos amigos; ése fue el día que la conocí en persona. Yalitza estaba ahí como una celebridad. Mi suegra le dijo a ella: ‘Mira, éste es el hijo de André, y yo lo estaba amamantando. Yalitza estaba consciente de que André tenía mujer e hijo. Cuando me la presentaron, ella se quitó una chamarra de mezclilla que traía y en el cuello traía un chupetón” relato la supuesta ex pareja de André.