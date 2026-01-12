Edgar Vivar desmiente rumores sobre su fallecimiento en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El primer actor mexicano Edgar Vivar, mundialmente reconocido por sus personajes del "Señor Barriga" y "Ñoño", se convirtió en tendencia este lunes 12 de enero de 2026 debido a una ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento. Sin embargo, el histrión y la producción del programa "Vecinos" han confirmado que el actor se encuentra en buen estado de salud y activo en sus proyectos profesionales.

Los rumores cobraron fuerza en redes sociales tras la viralización de un video que afirmaba, sin pruebas, que Vivar había sufrido un accidente fatal. La situación escaló a tal grado que el programa matutino Hoy abordó el tema para dar tranquilidad a los seguidores del actor de 77 años.

"Soy una persona digna de atención"

Lejos de molestarse por la noticia falsa, Edgar Vivar reaccionó con el humor y la sabiduría que lo caracterizan. En declaraciones recientes, el actor señaló que no le afectan este tipo de notas:

"No, no me molestan; por el contrario, lo tomo por el lado positivo. Eso quiere decir que soy una persona digna de atención", afirmó el histrión, subrayando que a su edad se siente feliz y con plenas facultades para seguir provocando risas en el público.

Estado de salud y trayectoria reciente

A pesar de haber enfrentado desafíos médicos en años anteriores, incluyendo cirugías de columna y episodios en terapia intensiva, Vivar ha mantenido una disciplina férrea para mantenerse vigente.

Proyectos actuales: Continúa como pieza clave en la serie de comedia Vecinos de TelevisaUnivision.

Bioserie de Chespirito: Se confirmó su participación especial en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, Sin Querer Queriendo.

Estado de salud: Reportó recientemente que sus estudios médicos están en orden y que ha dejado atrás el uso de oxígeno portátil que requirió durante un periodo prolongado.

El fenómeno de las "Fake News" en el espectáculo

Este incidente no es aislado; en meses recientes, otras figuras del espectáculo mexicano como Leticia Calderón y Lucía Méndez han sido víctimas de rumores similares. Los expertos advierten sobre el uso de videos con títulos engañosos (clickbait) que buscan generar tráfico mediante la difusión de falsos decesos de figuras queridas por el público.