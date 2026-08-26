María Fernanda Aguilar celebra su despedida de soltera en evento familiar

Rodeada de sus seres queridos, María Fernanda Aguilar Ballesteros celebró su despedida de soltera, como parte de los preparativos rumbo a su boda con su prometido Luis Eduardo Sánchez, programada para el próximo 3 de octubre.

La celebración reunió a familiares y allegadas de la futura novia, quienes compartieron una agradable convivencia para acompañarla en esta etapa previa a su enlace matrimonial.

La organización del festejo estuvo a cargo de Patricia Ballesteros Martínez, mamá de María Fernanda, quien cuidó cada detalle para ofrecer una celebración especial.

La cita fue en un salón de eventos donde acudieron su sobrina Eagle Sánchez Coello, su hermana Patricia Alejandra Aguilar Ballesteros, su sobrina Sara Rodríguez y sus tías, quienes se sumaron a los buenos deseos para la pareja.

Durante la reunión, María Fernanda lució radiante y disfrutó de una jornada llena de alegría, donde los invitados se unieron a su emoción y le brindaron su incondicional apoyo para su gran paso a una nueva etapa de su vida.