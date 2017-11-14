563 millones para el IMSS

Ciudad Acuña, Coah.- 563 millones quedaron etiquetados del presupuesto federal para darle continuidad al proyecto de construcción del hospital del IMSS en esta frontera.

En conferencia de prensa, el diputado federal Francisco Saracho Navarro, aseguró que en el presupuesto federal 2018 aseveró que se etiquetaron 563 millones de pesos, con lo que se garantiza la construcción y equipamiento de lo que será el hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El legislador, aseguró que de hecho a Coahuila le irá muy bien el próximo año en ya que se logró un incremento del 12 por ciento en sus participaciones para obras y programas que se llevan a cabo en le entidad.

Este año el Estado ejerció un presupuesto de los 42 mil millones de pesos y para el 2018 el ejercicio será de los 47 mil millones de pesos.

Para Acuña, además de la garantía del hospital del IMSS, fueron etiquetados 70 millones de pesos más dentro del presupuesto carretero de 70 millones de pesos para la obra de ampliación de la carretera libre en el tramo de Nueva Rosita-Allende.

Francisco Saracho, se comprometió a trabajar con las próximas administraciones municipales para aterrizarles más recursos, no importante el color de las siglas que aporte el gobierno municipal

Desafortunadamente el legislador federal posee poca credibilidad en esta frontera porque desde que inició con su gestión poco o nada ha hecho pero esta frontera que le dio el triunfo para ser diputado federal.

La aseveración del diputado de que a Coahuila le irá bien es cierta, ¿a Acuña? quien sabe al menos dentro del presupuesto asignado.