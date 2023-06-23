A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles

Ciudad Acuña, Coah.- A una semana de que la extensión del decreto concluya, el módulo de REPUVE en el municipio de amplió sus carriles a seis para mayor atención.

Hasta el momento son 14 mil 100 vehículos los que se han visto beneficiados con el programa de la regularización.

Aún cuando se redujo la atención de las personas en estos últimos meses, se desconoce si estarán extendiendo el programa, por lo que exhortan a que la ciudadanía aproveche.

“Estaremos trabajando incluso el fin de semana, ya que prácticamente está culminándose el programa y de igual manera queremos que quienes busquen ser beneficiados, aprovechen” comentó Socrates Alchondo, Coordinador del Módulo de REPUVE.