Contactanos

Coahuila

A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles

Buscan recibir a más personas.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 23 junio, 2023 - 05:29 p.m.
A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles
El mercado de Acuña se extendió para que la ciudadanía aproveche el programa.

Ciudad Acuña, Coah.- A una semana de que la extensión del decreto concluya, el módulo de REPUVE en el municipio de amplió sus carriles a seis para mayor atención.

Hasta el momento son 14 mil 100 vehículos los que se han visto beneficiados con el programa de la regularización. 

Aún cuando se redujo la atención de las personas en estos últimos meses, se desconoce si estarán extendiendo el programa, por lo que exhortan a que la ciudadanía aproveche.

“Estaremos trabajando incluso el fin de semana, ya que prácticamente está culminándose el programa y de igual manera queremos que quienes busquen ser beneficiados, aprovechen” comentó Socrates Alchondo, Coordinador del Módulo de REPUVE.

  • A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles

    Se ha alcanzado un importante número de beneficiarios.

  • A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles

    El coordinador destacó que aún no saben si habrá extensión.

  • A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles

    El mercado de Acuña se extendió para que la ciudadanía aproveche el programa.

  • A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles
  • A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles
  • A una semana del cierre, REPUVE se amplía a 6 carriles
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados