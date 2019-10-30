Abren licitación de parabuses

En breve se llevará a cabo una reunión con 3 empresas encargadas de diseñar los parabuses y señaléticas para el transporte público, las cuales se busca licitar.

Manuel de Jesús Hernández Rocha, director de Proyectos Especiales de la Administración Local, dijo que hay algún interés de la industria maquiladora para construir algunos de ellos, aquellos donde actualmente su personal toma el transporte y por otra parte empresas interesadas en la concesión de estos para comercializar la publicidad en ellos.

Dijo que inicialmente se licitaría por 5 años de 112 parabuses y 156 señaléticas.

Estableció que hay tres empresas que han estado enviando proyectos de este tipo, dos de Monterrey y una de la ciudad de México, mismas que serán invitadas para que vengan a proponer los diseños a quienes estén interesados en invertir en la concesión.

“Como ya lo comentó el acalde, para el 20 de noviembre esperamos arrancar ya con los trabajos del Acubus, que dará el servicio de transporte público con lo que el programa alterno de parabuses donde se tome el autobús del servicio municipal está avanzado también, creemos que para la industria maquiladora podría ser muy atractivo que donde hoy los trabajadores esperan su transporte para ir a sus trabajos también se modernice; hay grandes expectativas por incursionar en este proyecto de infraestructura y señalización que tenemos previsto para este año”, dijo.

Afirmó también que se están recibiendo los prototipos que las 3 empresas que se encargan de este diseño para ponerlos a disposición de las compañías que se interesen por tener esta concesión.

Recalcó que esperan que este año se pueda ya licitar y que haya más interesados en este proyecto que complementa el servicio de transporte.