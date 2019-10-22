Accidente deja cuantiosos daños

El escenario de un accidente vial fue el cruce de las calles de lerdo y Galeana en plena zona centro donde hubo necesidad de la intervención de una ambulancia de la Cruz Roja, luego que una persona resultó lesionada.

En este choque que se registró la tarde del domingo, aparece como responsable Celso Martín Rodríguez de 53 años, quien manejaba una camioneta Ford f 250 modelo 2001 en color blanco con placas de circulación del Estado de Texas.

La parte afectada fue Francisco Antonio Ramírez Cid de 31 años conductor de un vehículo Nissan Tsuru modelo 2010 en color blanco habilitado como taxi.

Durante este accidente resultó lesionado el pasajero Israel Sánchez Espinosa de 18 años quien tuvo que ser trasladado al hospital general para su valoración médica por una ambulancia de la Cruz Roja.

Como una persona lesionada y los daños fueron cuantiosos el incidente fue canalizado al Ministerio Público especializado en asuntos viales.

Mientras que el responsable Celso Martín Rodríguez quedaba detenido a disposición de esa misma autoridad.

Se reportan cuantiosos daños materiales.