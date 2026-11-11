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Coahuila

Accidente vial en Ciudad Acuña deja daños materiales

Un accidente en Ciudad Acuña dejó daños materiales tras el impacto de una camioneta contra una barda y una mufa eléctrica.

Por Ángel García - 11 noviembre, 2026 - 03:39 p.m.
Una camioneta Dodge RAM 4000 se impactó contra una barda y una instalación eléctrica.
Una camioneta Dodge RAM 4000 se impactó contra una barda y una instalación eléctrica.
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      y una mufa eléctrica en el cruce de las calles Santos Degollado y 9; el percance dejó daños materiales.

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Daños materiales dejó un accidente vial en el que una camioneta se impactó contra una barda de concreto y una mufa eléctrica, en el cruce de las calles Santos Degollado y 9.

      La unidad involucrada fue una Dodge RAM 4000, modelo 2001, conducida por Martín Ramírez, de 41 años de edad.

      Tras el impacto, la camioneta dañó una barda de concreto y una mufa eléctrica propiedad de Liliana Estrada Castañeda, de 36 años.

      Elementos de seguridad y de rescate acudieron al lugar para atender el reporte y descartaron que hubiera personas lesionadas. El accidente dejó únicamente daños materiales.

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