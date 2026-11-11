Accidente vial en Ciudad Acuña deja daños materiales

y una mufa eléctrica en el cruce de las calles Santos Degollado y 9; el percance dejó daños materiales.

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Daños materiales dejó un accidente vial en el que una camioneta se impactó contra una barda de concreto y una mufa eléctrica, en el cruce de las calles Santos Degollado y 9.

La unidad involucrada fue una Dodge RAM 4000, modelo 2001, conducida por Martín Ramírez, de 41 años de edad.

Tras el impacto, la camioneta dañó una barda de concreto y una mufa eléctrica propiedad de Liliana Estrada Castañeda, de 36 años.

Elementos de seguridad y de rescate acudieron al lugar para atender el reporte y descartaron que hubiera personas lesionadas. El accidente dejó únicamente daños materiales.