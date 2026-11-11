Pide Theo Kalionchiz 3 mil 500 mdp para afectados por AHMSA

El diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente exigió destinar 3 mil 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 para crear un fondo de apoyo a los trabajadores afectados por la paralización de Altos Hornos de México (AHMSA).

La propuesta busca atender a miles de familias que continúan esperando una solución a la crisis de la siderúrgica y avanzar en el pago de las indemnizaciones pendientes.

Durante la discusión en lo particular del presupuesto, el legislador coahuilense presentó nuevamente la iniciativa para que el Gobierno Federal contemple recursos específicos para atender esta problemática.

Impacto de la crisis en AHMSA

Desde la tribuna del Congreso de la Unión, Kalionchiz de la Fuente señaló que no se puede seguir postergando una respuesta para más de 17 mil trabajadores que llevan más de tres años en incertidumbre económica y enfrentan dificultades para sostener a sus familias.

Advirtió que la paralización de AHMSA no solamente ha afectado a los trabajadores, sino que también ha provocado consecuencias económicas y sociales en Monclova, la Región Centro y la Región Carbonífera de Coahuila.

El diputado del distrito 03, con cabecera en Monclova, sostuvo que el presupuesto federal debe contemplar una partida específica que permita avanzar hacia una solución y dar certeza a las familias sobre las indemnizaciones que les corresponden.

Propuestas de apoyo a trabajadores

Además, el legislador priista solicitó que se considere un fondo de apoyo para los trabajadores mineros, también afectados por la crisis de la industria en Coahuila.

Kalionchiz de la Fuente ha mantenido el tema de AHMSA entre las prioridades de su agenda legislativa, tanto en sus intervenciones en tribuna como en la Comisión de Trabajo, de la cual es secretario.

Reiteró que continuará impulsando gestiones desde el Congreso de la Unión para defender los derechos de los trabajadores y exigir respuestas para las familias afectadas.