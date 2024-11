Accidente vial en Ciudad Acuña pone en evidencia la falta de educación vial

Ciudad Acuña, Coah.- Un nuevo accidente vial se registró en Ciudad Acuña debido, en parte, a la falta de educación vial y atención en las calles. El incidente ocurrió en el cruce de la calle H. Colegio Militar con la calle Juárez, donde un Nissan Versa 2016 de color gris, con placas de Coahuila y conducido por Pablo, de 27 años, atropelló a un peatón.

Al llegar al lugar, los elementos del Mando Coordinado tomaron conocimiento del hecho. El peatón, quien no portaba identificaciones, no reveló su identidad, por lo que no se pudo conocer su nombre o edad en el momento del accidente.

Los paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio y trasladaron al peatón al Centro de Salud local para su revisión médica. Afortunadamente, las autoridades no reportaron lesiones de gravedad, aunque la situación pone de manifiesto una vez más la necesidad urgente de implementar programas de educación vial que ayuden a prevenir estos incidentes.